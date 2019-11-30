مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري اليوم السبت عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة الاتحاد السكندرى ضد الإسماعيلى، فى الدورى العام، دون تقطيع. يستضيف نادى الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بنظيره الإسماعيلي ، بإستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز . Advertisements مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر بدون تقطيع ويحتل سيد البلد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد ان خاض 4 مباريات فاز في مباراتين و خسر في مباراة واحدة وتعادل في مثلها ، فيما يقع الدراويش في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط حيث لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر في مثلهما . لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي عبر سوبر كورة من هنا..



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