شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ضمن حسابات الزمالك بعد ثلاثية مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر
وخسر الزمالك أمام مازيمبي اليوم بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم على ملعب بطل الكونغو، لتكون الهزيمة الثانية على التوالى للفريق بعد الخسارة من إنبى فى الدورى الممتاز.
وأوضح المصدر أن الاتجاه في مجلس إدارة الزمالك لتشكيل جهاز فني مصري من نجوم القلعة البيضاء لانقاذ الفريق من الوضع الحالي في ظل وجود عدد من نجوم الفريق قادرين على إنقاذ المرحلة المقبلة.
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