شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ضمن حسابات الزمالك بعد ثلاثية مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن دخول أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى ونجم القلعة البيضاء الأسبق ضمن حسابات مسؤولي النادي الأبيض خلال المرحلة القادمة بعد دراسة الإطاحة بالصربى ميتشو المدير الفني للفريق في ظل تراجع النتائج.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي اليوم بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم على ملعب بطل الكونغو، لتكون الهزيمة الثانية على التوالى للفريق بعد الخسارة من إنبى فى الدورى الممتاز.

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وأوضح المصدر أن الاتجاه في مجلس إدارة الزمالك لتشكيل جهاز فني مصري من نجوم القلعة البيضاء لانقاذ الفريق من الوضع الحالي في ظل وجود عدد من نجوم الفريق قادرين على إنقاذ المرحلة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد كشف عن حسم مصير ميتشو فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدا الأحد، لحسم مصير الجهاز الفنى للفريق.