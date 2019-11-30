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الترسانة يتوصل لاتفاق نهائى مع محمد صلاح لقيادة الفريق فنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى مسئولو الترسانة إتفاقهم بشكل كامل مع محمد صلاح المدير الفنى للسويس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب مباراة الشواكيش مع سيراميكا كليوباترا فى الجولة السادسة الإثنين المقبل بدورى القسم الثانى .

كان مجلس إدارة الترسانة قد وافق على قبول استقالة أحمد كشرى الذى قاد الفريق فى مباراتين بالدورى وخسرهما أمام جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ والداخلية والخسارة بثلاثية نظيفة .

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ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الترسانة بتسديد الشرط الجزائى الموقع فى عقد محمد صلاح مع السويس والبالغ 240 ألف جنيه على أن يقوم مدرب الزمالك الأسبق بالتوقيع لمدة موسم ونصف لترتيب الأوراق داخل البيت الأزرق سريعا .

يذكر أن الترسانة يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد نقطتين من خمس جولات .

 

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