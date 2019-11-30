سوبر كورة.. حسن شحاته على رأس المرشحين لتدريب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المعلم حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اليوم أمام مازيمبي.

ويملك المعلم مسيرة تدريبة ناجحة ومميزة، حيث عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله ونجح مع العديد من الأندية المصرية، حيث قاد الذئاب للتتويج بكأس مصر موسم 2003 / 2004، وكأس السوبر المصري عام 2004، رغم أن الفريق وقتها كان يلعب بدوري القسم الثاني، كما قاد أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدوري الممتاز. وفاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي . لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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