ليفربول يعادل رقمه القياسي الغائب منذ 31 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصل ليفربول إلى النقطة الـ40 بعد تحقيق انتصاره الـ14 تواليا في الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب "آنفيلد" مساء السبت بالأسبوع الـ14 للمسابقة.

وحلَّق الريدز في صدارة +11 عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي ومانشستر سيتي، مستفيدا من سقوط الأخير في فخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء ليستر وإيفرتون غدًا الأحد.

ليفربول وصل إلى مباراته رقم 31 في بريميرليج بدون هزيمة، ليعادل رقمه القياسي السابق تحت قيادة كيني داجليش بعدم الخسارة في 31 مباراة متتالية، والذي حققه بين شهري مايو من عام 1987 ومارس 1988.

ومنذ هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد في الثالث من شهر يناير 2019، لم يتلق رجال الألماني يورجن كلوب أي هزيمة، محققًا 26 انتصارا و5 تعادلات.

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ويحمل آرسنال الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بريميرليج، بعد الوصول لـ49 مباراة دون خسارة في الفترة من مايو 2003 حتى أكتوبر 2004، ويليه تشيلسي (40 مباراة من أكتوبر 2004 حتى أكتوبر 2005).

ويأتي ليفربول في المركز الثالث بالقائمة (31 مباراة)، متفوقا على آرسنال الذي وصل لـ30 مباراة بدون هزيمة من ديسمبر 2001 حتى أكتوبر 2002، ومانشستر سيتي صاحب نفس العدد (30) من إبريل 2017 حتى يناير 2018.

من جانبه، حقق ليفربول انتصاره الـ14 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات للريدز في الدوري الإنجليزي، منذ تحقيقه لـ21 انتصارًا متتاليًا على ملعبه في المسابقة بين شهري يناير وديسمبر لعام 1972.

ولم يتلق ليفربول أي هزيمة في آخر 47 مباراة بالدوري في آنفيلد، محققًا الانتصار في 37 مباراة والتعادل في 10 مباريات، وتعود آخر هزيمة إلى إبريل 2017 على يد كريستال بالاس في موسم (2016-2017).