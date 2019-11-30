مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي.. 4 أسماء لخلافة ميتشو حال الإطاحة به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد اجتماع طاريء، على خلفية هزيمة فريق الكرة بالنادي أمام مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في مستهل مشوار الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكون على رأس ملافات الاجتماع دراسة خليفة المدرب الصربي ميتشو حال الإطاحة به.

وكشف مصدر في مجلس إدارة الزمالك رفض الكشف عن اسمه، أن إدارة القلعة البيضاء تدرس 4 أسماء لتوليهم منصب المدير الفني للفريق حال صدور قرار إقالة الصربي ميتشو.

وأوضح المصدر، أن أسامة نبيه يأتي ضمن الترشيحات لخلافة ميتشو، وذلك بناء على توصية من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك .

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ودخل أحمد حسام "ميدو" مدرب المقاصة ضمن الأسماء المطروحة، كما يرغب إسماعيل يوسف ومرتضى منصور في التعاقد مع محمد صلاح و سامي الشيشيني.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك تشاور فيما بينهم بعد الخسارة من فريق إنبي بالدوري، واسفرت عن صعوبة استمرار ميتشو في حال الخسارة أمام مازيمبي.

وأكد المصدر، أن الزمالك يواجه أزمة في تعاقب المباريات في البطولات المختلفة في أيام معدود، فالفريق الأبيض مقبل على مواجهة في كأس مصر أمام الشرقية يوم الأربعاء المقبل بالإضافة إلى مباراة الجولة الثانية من دوري الأبطال أمام بريميرو دي أوجستو يوم السبت المقبل وهو ما قد يجعل الإدارة حذرة في اتخاذ أي قرار.