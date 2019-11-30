مجموعة الزمالك.. بريميرو دي أجوستو 1-1 زيسكو.. دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق زيسكو يونايتد الزامبي تعادلا صعبا أمام فريق بريميرو دي أجوستو الأنجولي بهدف لكل فريق، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تمكن فريق ن بريميرو دي أجوستو من التسجيل مبكرا، فبعد مررر 9 دقائق احرز مابولولو الهدف الأول من استغلاله لكرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

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وأدرك فريق زيسكو هدف التعادل في الدقيقة 16 عن طريق كليمو موابي، بعدما اصطدمت به كرة عرضية تحولت لشباك فريق اجوستو .

وفي نفس المجموعة، تفوق فريق تفوق مازيمبي الكونغولي على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، عصر اليوم السبت.

وبتلك النتيجة، يكون مازيمبي قد تصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أمام زيسكو وبريميرو دي أجوستو بنقطة واحدة لكلًا منهما، ثم الزمالك بدون رصيد.