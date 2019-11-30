ميتشو يعلق على خسارة الزمالك أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، أن فريقه تأثر بالإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي الكونجولي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض (3-0) مساء السبت.

وكان ميتشو أجحرى تغييرات اضطراريًا بعد 20 دقيقة من انطلاق المباراة بإقحام محمد عبدالغني بدلا من محمود حمدي الونش الذي تعرض للإصابة.

وقال ميتشو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللاعبون الذين بدأوا اللقاء هم القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات، لكن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب وتأثرنا بإصابة الونش".

Advertisements

وأضاف: "مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص، لكن الهدف الثاني من تسلل واضح، والزمالك أهدر عددًا من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".

وأتم المدرب الصربي قائلا: "لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الفريق، لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني".

يُذكر أن الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي فور نهاية المباراة أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور سيعقد اجتماعا طارئا في الثانية عشر ظهر غد الأحد.