بعد ثلاثية مازيمبي.. قرار عاجل من مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقد اجتماعًا طارئًا في تمام الثانية عشر ظهر غد الأحد.

وتأتي تلك الجلسة عقب خسارة الزمالك من مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الأبيض نتائجه في تراجع خلال الفترة الأخيرة عقب الخسارة من إنبي (2-1) في الدوري بجانب الخسارة أفريقيًا من مازيمبي.

الزمالك بدأ مشواره الأفريقي بدور المجموعات بالخسارة في مجموعته الأولى والتي تضم الثلاثي مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.