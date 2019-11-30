أول تحرك من الأهلي ضد حكم مباراته مع النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان حسن:

قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الاخيره لاسيما ما شاهدته مباراة الامس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس.

وأشهر الحكم البوتسواني جوشوا بوندو البطاقة الحمراء لمدافع الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 13 ليضطر النادي الأحمر إكمال المباراة بـ 10 لاعبين وطس اعتراض على قرار الحكم في المباراة التى خسرها بطل مصر 0-1.

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وقال مصدر من داخل الأهلي لمراسل الخليج 365 إن الحكم البتسواني العديد من الاخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف الادارات المعنيه بالنادي باعداد كافة المستندات التي تكشف عن الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة في ملف شكوى الأحمر من التحكيم.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن نادي بلاتنيوم بطل زيمبابوي صاحب المركز الثالث وخلف الهلال السوداني والنجم الساحلي المتصدران برصيد 3 نقاط.