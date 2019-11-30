محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شن هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق هجومًا على ميتشو، المدير الفني الحالي للفريق، وطالب الإدارة بمحاسبة الصربي.
وخسر الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أمام مازيمبي في المباراة التي جرت السبت لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.
وقال فاروق من خلال تحليله للمباراة على قناة بي إن سبورتس: "يجب أن تقوم إدارة نادي الزمالك بمحاسبة ميتشو بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة اليوم إذا قررت الإدارة أن يستمر، وإذا لم تقرر الإدارة استمراره فرحيله قد يكون أفضل."
كما أنتقد فاروق لاعبي الزمالك مؤكدًا أنه لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم في هذه المواجهة كما أنهم لم يظهروا بالوجه المشرق.
واختتم فاروق بأن الأمل مازال موجود أمام الزمالك خاصة وأنها الجولة الأولى من دور المجموعات، مشددًا أن الأبيض كان قد افتتح دور المجموعات في النسخة الماضية من الكونفدرالية بالخسارة أمام جورماهيا الكيني قبل أن يتأهل عن هذا الدور ويحقق اللقب في وقتٍ لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق يُهاجم ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.