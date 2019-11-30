بالفيديو.. شاهد ثلاثية مازيمبي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام مضيفه مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في لومباتشي.

ويدين الفريق الكونجولي بالفضل في الفوز إلى البديل مولوتا كابانجو، الذي صنع ثلاثية فريقه أمام الزمالك بتمريرات وعرضيات رائعة.

لم يصمد الزمالك أمام مازيمبي واستقبل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق موليكا من ضربة رأس، بعد عرضية متقنة.

وعاد مازيمبي ليضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 66،، بعدما استلم موبوتو عرضية أرضية ليحولها في شباك محمد عواد.

Advertisements

وفي الدقيقة الـ84، عاد موليكا ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه برأسية جديدة دون أدنى رقابة من مدافعي الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي في القاهرة يوم السبت المقبل بالجولة الثانية.

لمشاهدة الهدف الأول.. اضغط هنا

لمشاهدة الهدف الثاني.. اضغط هنا

لمشاهدة الهدف الثالث.. اضغط هنا