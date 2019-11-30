"مع ألف سلامة".. خالد الغندور يوجه رسالة لميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

هاجم خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، مدرب الفريق الأبيض الصربي ميتشو عقب الخسارة التي تعرضها لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي.

الزمالك افتتح مشواره في دور المجموعات بالخسارة من مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وكتب الغندور عبر صفحته "تويتر" :"ميتشو مع ألف سلامة".

وتعرض الزمالك لخسارة قبل مباراة مازيمبي كان أمام إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم الإثنين الماضي ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وتولى الصربي ميتشو قيادة الزمالك مع بداية الموسم الحالي حيث حقق مع بداية مشواره لقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز بثلاثية دون رد.