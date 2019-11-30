بالفيديو.. ليفربول بـ10 لاعبين يواصل التربع على القمة بفوز صعب أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل ليفربول تربعه على قمة بريميرليج بفوز صعب على حساب برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري.

ليفربول تقدم عن طريق فيرجيل فان دايك بهدفين في الشوط، إلا أن "الريدز" تلقى ضربتين في دقيقتين الأولى كانت بخروج أليسون عقب تعرضه لبطاقة حمراء والثانية هدف سجله دانك في الدقيقة 79.

فوز ليفربول جعله يتربع على قمة الدوري الإنجليزي بـ40 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي والذي تعادل أمام نيوكاسل، كما يمتلك ليستر سيتي مباراة هذه الجولة أمام إيفرتون في لقاء مقرر له غدًا الأحد حيث يمتلك "الثعالب" 29 نقطة.

في المقابل، تعرض لخسارة سابعة هذا الموسم ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد - فينالدوم - هندرسون - تشامبرلين - محمد صلاح - ماني - فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 12 حاول محمد صلاح بكرة مع روبيرتو فيرمينو أن يصل لشباك برايتون بعد تسديدة من مو داخل منطقة الجزاء جهة اليسار تلمس الشباك الخارجية.

وبعد مرور15 دقيقة كاد فيرمينو أن يهز شباك برايتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس برايتون يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة 19 استطاع فيرجيل فان دايك أن يسجل هدف ليفربول الأول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من أرنولد لتصبح النتيجة (1-0) للريدز.

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الدقيقة 20 شهدت إهدار فرصتين محققتين لصالح ليفربول الأولى عن طريق فيرمينو والثانية عن طريق ماني لكن حارس برايتون يواصل تألقه.

وفي الدقيقة 25 عاد من جديد فيرجيل فان دايك ليسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أرنولد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة كاد تشامبرلين أن يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تمريرة رائعة من صلاح داخل منطقة الجزاء لكن حارس برايتون يتألق ويمنع كرة هدف ثالث.

الدقيقة 54 من زمن المباراة حاول دانك مدافع برايتون أن يهدد مرمى ليفربول بكرة رأسية رائعة تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 69 أجرى يروجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تبديلاً بخروج محمد صلاح ليشارك بدلاً منه أدم لالانا.

وقبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة عاد كلوب ليجري تبديل جديد بخروج فيرمينو ليشارك بدلاً منه أوريجي.

وفي الدقيقة 77 تعرض أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لبطاقة حمراء عقب لمس الكرة بيديه من خارج منطقة الجزاء.

المباراة اشتعلت في دقائقها العشرة الأخيرة بعدما سجل دانك هدف التقليص لصالح برايتون من كرة حرة مباشرة مستغلاً عدم وقوف أدريان في مكانه.