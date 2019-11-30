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توتنهام يفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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فاز توتنهام على نظيره بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي  جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من

الممتاز.

سجل أهداف توتنهام كلا من: ديلي آلي هدفين وموسى سيسوكو هدف في الدقائق، 21، 50، 69 على

نحو الترتيب، بينما سجل هدفي بورنموث كلا: هاري ويلسون في الدقائق 73، و90+6.

رفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

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