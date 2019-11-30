توتنهام يفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على نظيره بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

سجل أهداف توتنهام كلا من: ديلي آلي هدفين وموسى سيسوكو هدف في الدقائق، 21، 50، 69 على

نحو الترتيب، بينما سجل هدفي بورنموث كلا: هاري ويلسون في الدقائق 73، و90+6.

رفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.