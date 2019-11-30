تشيلسي يسقط أمام ويستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي

سقط تشيلسي أمام نظيره ويستهام يونايتد بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ساتفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد أرون كريسويل لاعب ويستهام يونايتد في الدقيقة 48. كريسويل لاعب ويستهام يونايتد في الدقيقة 48. بتلك النتيجة تجمد رصيد البلوز عند 26 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح ويستهام في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

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