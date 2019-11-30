ليفربول يضرب برايتون بثنائية ويغرد بعيدًا بصدارة البريميرليج

فاز ليفربول على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليفربول في الشوط الأول، فيرجيل فان دايك في الدقائق 20، و24 على نحو الترتيب، بينما سجل هدف برايتون الوحيد دانك في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، يغرد ليفربول بعيدًا بالصدارة برصيد 40 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف برصيد 29 نقطة، بفارق 11 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عنجد 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

شهد اللقاء مشاركة النجم الدولي محمد صلاح حتى الدقيقة 67، حيث قرر يورجن كلوب المدير الفني للريدز إخراجه ودخول آدم لالانا بدلًا منه، بعد

أداء جيد منه.

مجريات المباراة..

بدأ اللقاء هادئًا من كلا الفريقين، حتى الدقيقة 15، هجمة لليفربول عبر أندي روبرتسون يمررها لساديو ماني ، والذي يمررها فيرمينو ويسددها قوية لكن يتصدى لها حارس برايتون.

هدف أول لليفربول

نجح فيرجيل فان دايك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية من كرة ثابتة من ألكسندر أرنولد، يضربها فان دايك داخل الشباك معلنًا الهدف الأول.

الدقيقة 20، تسديدة قوية لساديو ماني داخل منطقة جزاء برايتون لكن يتصدى لها حارس ريان.

هدف الثاني

الدقييقة 24، رأسية قوية من فان دايك مرة أخرى داخل شباك برايتون بعد كرة عرضية من ركلة ركنية

ولا أروع من أرنولد.سيطر ليفربول على مجريات الشوط عقب تسجيله لهدفين، وحاول لاعبو برايتون تسجيل هدف تقليص الفارق لكن دون جدوى.الدقيقة 45، هجمة منظمة لليفربول، يمرر فيرمينو الكرة لمحمد صلاح، والذي يهيئها لزميله تشامبرلين، ويسددها الأخير بقوة لكن تصدى لها حارس برايتون ببراعة.الدقيقة 64، كرة عرضية من روبرتسون على الجانب الأيسر تمر من فيرمينو، ويسددها تشامبرلين لكن يتصدى لها ريان حارس برايتون.الدقيقة 67، خروج محمد صلاح ونزول آدم لالانا بدلًا منه بعد أداء متوسط من نجم الريدز، خلال اللقاء.الدقيقة 76، طرد لحارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر، بعد لمسة الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة لفريق برايتون، حاول الحارس أبعاد الكرة لكنها لمست يده، ليقرر حكم اللقاء طرده، ليخرج تشامبرلين ويدخل أدريان بدلًا منه.الدقيقة 79، هدف أول لبرايتون عبر دانك من كرة ثابتة، حيث استغل انشغال أدريان بالحديث مع حائط فريقه، وسدد كرة سريعة داخل شباك ليفربول.