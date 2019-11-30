بعثة منتخب مصر للصالات تسافر للسعودية يوم الثلاثاء المقبل

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة الصالات للمملكة السعودية في الواحده صباح الثلاثاء المقبل لاداء مباراتين وديتين امام المنتخب السعودي الشقيق يومي 6 و 7 ديسمبر علي ان تعود البعثة للقاهرة يوم 8 ديسمبر.

ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية المغرب 2020 في يناير القادم. يتراس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات الصالات وانتظم منتخب الفراعنة بقيادة هشام صالح المدير الفني في معسكر مغلق تمهيدا للسفر للاراضي السعودية يضم كل من جمال عب، الناصر ومحمود عبد الوهاب وعبدالرحمن عباس واحمد عبدالقادر وابراهيم مجدي ومحمد سعيد وعبدالرحمن عيد ومحمد عب، الحميد وابراهيم عوض وطارق حسن ومحمد منصور وصلاح منصور وصلاح حسني ومؤمن حمدان وخالد Advertisements عبدالله ومصطفي عيد وصابر متولي ومصطفي عبدالمجيد وعلي رمضان عبدالله ومصطفي عيد وصابر متولي ومصطفي عبدالمجيد وعلي رمضان ومن المنتظر ان يستقر هشام صالح علي 14 اسم للسفر للأراضي السعودية وعقدت سحر عبدالحق جلسة مع هشام صالح بفندق اقامة البعثة قبل المران اليوم لبحث اخر استعدادات الفريق واثني هشام صالح علي مجهوداتها ووجه لها الشكر لما تقدمه للمنتخب بتزليل كل العقبات. ويقود منتخبنا جهاز فني بقيادة هشام صالح ويعاونه نادر رشاد مدرب عام وايمن عبدالرحمن مدرب حراس مرمى ونواف الوجيه مدير إدارى و.عادل الحداد طبيب فريق وهانى درويش أخصائى علاج طبيعى

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