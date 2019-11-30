ختام دورة مدربات الكرة النسائية

اختتمت ظهر اليوم الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التي نظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصري.

شهد اليوم الختامي حضور ليني ليند سفيرة النرويج بالقاهرة التي قامت بتوزيع الشهادات علي الدارسات في حضور المحاضرين الدوليين يار توسكا وأن بيلرود ورشيد حجام المستشار بالاتحاد النرويجي والدكتورة سحر عبدالحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وبمشاركة ٢٤ مدربة و120 لاعبة من

6 سنوات حتى 16 سنة.بدأ اليوم الأخير بأداء وحدات تدريبية للاعبات تحت إشراف المدربات الدارسات بالدورة وتم توزيع شهادات علي اللاعبات المشاركات، فيما انتظمت الدارسات في محاضرة نظرية أبدى خلالها يار توسكا سعادته بما قدمته المدربات خلال الدورة وأثنى على تعاملهن مع اللاعبات خاصة صغار السن مشيرا إلي أن التواصل مع الأطفال جاء بشكل مميز.وقالت إن بيلرود أنها سعيدة بما رأته من الدارسات والثقافة في التعامل من البنات الصغيرات وقالت إن الدارسات خططن بشكل جيد ونفذن التدريبات علي أكمل وجه.وشددت على الدارسات بضرورة مواصلة العمل بنفس المستوى ووعدت بإقامة لقاء آخر خلال ستة أشهر من أجل متابعة العمل وكيفية تطبيق ما تم دراسته خلال هذه الدورة.فيما وجهت الدكتورة سحر عبدالحق الشكر للاتحاد النرويجي ولسفيرة النرويج وقالت إن الدارسات حققن استفادة كبيرة ولابد من تطبيق ما درسنه في الحياة العملية داخل الأندية وأضافت أن الدورة المقبلة ستقام خلال الشهر المقبل بحضور 24 مدربة أخرى.