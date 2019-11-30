تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة الإسماعيلي بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز. الممتاز. وجاءت التشكيلة كالآتي في حراسة المرمي :عماد السيد خط الدفاع:محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب Advertisements خط الوسط :السيد سالم نور السيد ايمانويل اوكي أحمد نبيل مانجا أحمد رفعت خط الهجوم رزاق سيسه وخالد قمر بينما يجلس علي الدكة محمود الزنفلي محمد أنور أيمن غباشي هشام محمد جدو أحمد راشد.

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