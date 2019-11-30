شيلونجو يقود الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد قليل فى سادس جولات الدورى المصري الممتاز. وشهد التشكيل عودة الجناح المميز محمد الشامى بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجزيرة بكأس محمد السادس بسبب الإيقاف، ووجود حمدي ذكي علي دكة البدلاء. أمام الجزيرة بكأس محمد السادس بسبب الإيقاف، ووجود حمدي ذكي علي دكة البدلاء. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى … حارس مرمى .. محمد مجدى Advertisements خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – همام طارق- عبد الرحمن مجدى – محمد الشامى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – بيكيتى – محمد عمار – محمد مخلوف – حمدى زكى – حازم مرسى.

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