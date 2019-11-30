شاهد.. طرد حارس ليفربول أليسون أمام برايتون

طرد حكم مباراة ليفربول و برايتون، حارس الريدز، البرازيلي أليسون بيكر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء سبب طرد أليسون بيكر، بعد لمسه الكرة بيده خارج

منطقة الجزاء، بعد تسديدة من مهاجم برايتون، حاول الحارس أبعاد الكرة لكنها لمست يده، ليقرر حكم اللقاء طرده، ليخرج تشامبرلين ويدخل أدريان بدلًا منه، في الدقيقة 76.

الجدير بالذكر أن ليفربول متقدم على برايتون بهدفين لهدف، وسجل هدفي ليفربول في الشوط الأول، فيرجيل فان دايك في الدقائق 20، و24 على نحو الترتيب، بينما سجل دانك مدافع برايتون هدف فريقه في الدقيقة 78 من كرة ثابتة.