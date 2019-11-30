مدرب مصري مرشح لقيادة الزمالك عقب رحيل ميتشو

رشحت جماهير الزمالك تعيين مدرب مصري خلال الفترة المقبلة، بعد غضبها الكبير من سوء النتائج مع الصربي ميتشو والخسارة المدوية الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاث أهداف دون رد، عصر اليوم السبت، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
وطالبت جماهير الزمالك على السوشيال ميديا، تعيين أسامة نبيه المدرب العام الأسبق
ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، وأستقر مجلس إدارة النادي على رحيل ميتشو.
وتلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة امام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفةبمدينة لومومباتشي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بدوري ابطال أفريقيا.
احرز الثلاثية جاكسون موليكا" هدفين الاول والثالث ومابوتو" الثاني" في الدقائق 60 و66 و 84 من أخطاء دفاعية ساذجة على مدار الشوطين خاصة في الشوط الثاني.
وارتفع رصيد مازيمبي الى 3 نقاط متصدرا المجموعة والزمالك بدون رصيد قبل لقاء أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نفس الجولة.
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