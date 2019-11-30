منتخب عمان يفوز على الكويت بثنائية في كأس الخليج العربي الـ24

حقق منتخب عمان فوزا مهما على نظيره منتخب الكويت بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل في إطار منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من كأس الخليج العربي الـ24.

أفتتح أهداف منتخب عمان عبدالعزيز حميد قبالى من ركلة جزاء فى الدقيقة ١٦ من بداية الشوط الاول من المباراة.

في الدقيقة ٣٢ أحرز عبدالعزيز حميد قبالى من ركلة جزاء معلنا عن هدف عمان الثاني.

أحرز هدف التقدم منتخب الكويت الوحيد يوسف ناصر السلمان في الدقيقة ٧٩ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.

بهذة النتيجة يحتل منتخب عمان صدارة المجموعة الثانية برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد ٣ نقاط.

إليكم ترتيب المجموعة الثانية :

عمان ٤ نقاط.

الكويت ٣ نقاط.

البحرين نقطة واحدة.



يستعد منتخب عمان لمواجهة نظيره منتخب السعودية يوم الاثنين ٢ ديسمبر علي استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل، في حين يلتقي منتخب الكويت بنظيره منتخب الكويت يوم الاثنين ٢ ديسمبر علي استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الخليج العربي. المباراة.في الدقيقة ٣٢ أحرز عبدالعزيز حميد قبالى من ركلة جزاء معلنا عن هدف عمان الثاني.أحرز هدف التقدم منتخب الكويت الوحيد يوسف ناصر السلمان في الدقيقة ٧٩ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يحتل منتخب عمان صدارة المجموعة الثانية برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد ٣ نقاط.إليكم ترتيب المجموعة الثانية :عمان ٤ نقاط.الكويت ٣ نقاط.البحرين نقطة واحدة. السعودية بدون اي رصيد من النقاط.يستعد منتخب عمان لمواجهة نظيره منتخب السعودية يوم الاثنين ٢ ديسمبر علي استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل، في حين يلتقي منتخب الكويت بنظيره منتخب الكويت يوم الاثنين ٢ ديسمبر علي استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الخليج العربي.

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