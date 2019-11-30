بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24

يقدم لكم الخليج 365 هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة السعودية والبحرين في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة خليجي 24 اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب عبد الله الخليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

السعودية خسرت في اللقاء الأول بنتيجة كارثية قوامها 3 أهداف لهدف أمام الكويت، وتسعى لتحقيق الفوز اليوم.

البحرين استطاعت التعادل مع سلطنة عمان من دون أهداف في مباراة الافتتاح لحساب نفس المجموعة.

البث المباشر “الكتابي” دقيقة بدقيقة

أهلاً وسهلاً بكم في البث المكتوب لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

سيكون معكم في هذا البث “سامي مصطفى” دقيقة بدقيقة إن شاء الله، كونوا معنا في هذا النقل الحي، دقيقة بدقيقة، بالتوفيق لكلا الفريقين إن شاء الله في تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الخليجية.

يجب أن يفوز منتخب السعودية إذا أراد البقاء في البطولة حتى الجولة الأخيرة، خصوصًا أن الرؤوس ستتساوى إذا فازت السعودية، بعد أن خسرت الكويت مباراتها أمام سلطنة عمان.

سلطنة عمان كانت تفوقت بركلتي جزاء على الكويت 1/2 في وقت سابق اليوم بنفس المجموعة (الثانية).

???????? تشكيلة السعودية اليوم: فواز القرني – ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام – عبد اللطيف عطيف – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – نواف العابد – عبد الله الحمدان.

???????? تشكيلة البحرين اليوم: حمد الدوسري – وليد الحيام – عبد الله الهزاع – أحمد بو غمار – محمد عادل – محمد الحردان – محمد عبد الوهاب – عبد الوهاب المالود – سيد ضياء سعيد – محمد مرهون – تياجو أجوستو.

1″ الدقيقة الأولى..انطلاق المباراة الآن..