تكريم نجوم الكرة الخليجية القدامى على هامش خليجي 24

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن تكريم عدد من الشخصيات الخليجية الحالية ،والنجوم القدامى، والراحلين الذين أثروا الكرة الخليجية على مدار سنوات طويلة خلال حفل كبير يقام غداً الأحد.

وضمت قائمة المكرمين في هذا الحفل كلاً من علي بن أحمد البوعينين نائب رئيس الإتحاد البحريني وحسين سعيد نجم الكرة العراقية الأسبق ومحمد ربيع نجم الكرة العمانية السابق ومحمود صوفي نجم الكرة القطرية الراحل وبشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق.

ووجه رئيس الإتحاد الخليجي الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية الموجودين بالدوحة لحضور حفل تكريم الشخصيات المتميزة على هامش بطولة خليجي 24 المقامة حالياً بالدوحة.

يذكر ان المنتخبات الثمانية حاضرة في الدوحة للمشاركة في منافسات البطولة بوجود رؤساء إتحاداتهم أو من ينوب عنهم.