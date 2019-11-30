التغيير الأخير ينقذ ليفربول من سيناريو كارثي أمام برايتون

حقق ليفربول فوزاً صعباً أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2019-2020.

أنطلقت المباراة عصر اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب “آنفيلد روود” بليفربول، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تقدم ليفربول فى شوط المباراة الأول بهدفين دون رد، سجلهم العملاق الهولندي فان دايك فى الدقائق 18،24، من ضربات رأسية من صناعة الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد.

وفى الشوط الثاني سجل مدافع برايتون لويس دينك هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 78، من ضربة ثابتة خدعت الحارس البديل أدريان، بعد طرد حارس مرمي ليفربول أليسون، ومن حسن حظ المدرب يورجن كلوب ان تبقي له تغيير أخير والذي استعان به وقت طرد أليسون، وإلا كانت ستكون العواقب وخية.

ودخل الريدز المباراة بهدف تحقيق الفوز على ملعب أنفيلد ومواصلة الإنفراد بصدارة البريميرليج، الذي يتصدره حالياً برصيد 40 نقطة وبفارق11 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي سقط اليوم فى فخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد.

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بينما تراجع برايتون بعد خسارته اليوم الي المركز الـ15 برصيد 15 نقطة ، وكان قد خسر من ليستر سيتي فى الجولة الماضية بهدفين نظيفين على ملعبه.

وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي الأربعاء الماضي فى دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس بالجولة الماضية والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وشهد لقاء اليوم مشاركة صلاح ولكنه لم يوفق فى التسجيل كعادته فى شباك برايتون، وقرر كلوب إخراجه فى الدقيقة 68 لإراحته وشارك بدلاً منه لالانا.

وفي رقم مميز نجح محمد صلاح في آخر 3 مباريات بين ليفربول وبرايتون بافتتاح التسجيل بأقدامه، الأمر الذي يؤكد على قدرته للعب أمام الفريق الأزرق، وكان آخر لقاء بين الفريقين بالجولة 22 فى الموسم الماضي وانتهي بفوز الريدز بهدف صلاح.

وغاب اليوم عن ليفربول بداعي الإصابة كلاً من البرازيلي فابينو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب، وفى الجانب الآخر غاب عن برايتون الكولومبي خوسيه هيريبرتو إزكييردو.

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