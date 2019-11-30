سعد ناطق نجم العراق خارج خليجي 24

تأكد غياب اللاعب سعد ناطق نجم المنتخب العراقي لكرة القدم عما تبقى من مشوار فريقه في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام المنتخب الإماراتي أمس الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وخضع ناطق لعملية جراحية في أحد مستشفيات الدوحة. وأكد باسل كوركيس مدير المنتخب العراقي أن ناطق تعرض لإصابة خطيرة عبارة عن ثلاثة كسور في أنف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفاه العليا للاعب.

وأشار إلى أن الطبيب طلب منح اللاعب راحة قصيرة على أن يخضع اللاعب لفحص جديد يوم الخميس المقبل للوقوف على الفترة التي سيغيب عنها اللاعب.

وكان المنتخب العراقي فاز على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين ليضمن التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائي للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام المنتخب اليمني بعد غد الاثنين.

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وحرص الجهازان الاداري والفني ولاعبو المنتخب العراقي على زيارة ناطق بعد إجراء الجراحة لتقديم الدعم.

وظهر اللاعب خلال فيديو بثه زملائه في المنتخب معلناً عن رغبته في التواجد مع المنتخب العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة وإستكمال المشوار نحو التتويج باللقب الخليجي الذي غاب لسنوات طويلة عن أسود الرافدين.

وأصبح ناطق ثاني لاعب يبتعد عن خليجي 24 بسبب الإصابة بعد بسام الراوي لاعب المنتخب القطري الذي أصيب بكسر في قدمه في مباراة فريقه أمام العراق بالجولة الأولى للمجموعة الأولى ليخضع الراوي لعملية جراحية عقب المباراة ليغيب بسببها لفترة طويلة.