كاتانيتش يحضر مباراة الكويت وعمان تأهباً لمقابلة أحدهما في خليجي 24

حرص السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم اليوم السبت على حضور المباراة بين المنتخبين العماني والكويتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24 بقطر) للوقوف على المستوى الحقيقي للمنتخبين تحسباً لمواجهة أحدهما في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكان المنتخب العراقي حجز أول مقاعد الدور قبل النهائي بعدما حقق إنتصارين متتاليين على قطر 2 / 1 والإمارات 2 / صفر وتصدر المجموعة الأولى.

وحضر كاتانيتش المباراة القوية بين المنتخبين العماني والكويتي على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل لمراقبة الفريقين عن قرب نظرا لفرص كليهما الجيدة في بلوغ المربع الذهبي.