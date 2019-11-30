نتيجة مباراة الرجاء والترجي فى دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره الترجي التونسي فى مواجهة عربية خالصة، فى قمة مباريات اليوم، بالجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، ، وذلك في لقاء يحمل معه متعة وإثارة داخل الملعب وخارجه كونه من أهم اللقاءات الأفريقية.

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مكة.

ويصطدم “حامل اللقب” الترجى التونسى بنادى الرجاء البيضاوي المغربى فى المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولى.

ويدخل الرجاء البيضاوى المغربى مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائى فى البطولة العربية بعد تعادل تاريخى بنتيجة 4 – 4 مع جاره الوداد فى “إياب” دور الـ 16.

Advertisements

بينما يبحث الترجى التونسي عن مصالحة جماهيره بعدما ودع البطولة العربية على ملعبه ووسط جماهيره أمام أولمبيك آسفى المغربى عقب الهزيمة بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 2\2.

وتعتبر مواجهة اليوم، المرة السادسة التي يلتقي فيها الترجي والرجاء البيضاوي قارياً، آخرها كان فى كأس السوبر الأفريقية في 29 مارس الماضي في الدوحة عندما فاز الفريق المغربي 2-1.

وتبقى أبرز مواجهات الترجي والرجاء، فى الدور النهائي للمسابقة القارية العريقة عام 1999 عندما انتزع الترجي تعادلا سلبياً ذهاباً في الدار البيضاء، ورد الرجاء البيضاوي بالمثل إياباً في تونس العاصمة قبل أن يخطف اللقب بركلات الترجيح 4-3 من الملعب الأولمبي المنزه.