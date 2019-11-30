أهداف مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تجرع الزمالك هزيمة ثقيلة على ملعب نادي مازيمبي الكونجولي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت 30-11-2019، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل المدير الفني الصربي الجديد “ميتشو” مع النادي، حيث خسر الأسبوع الماضي في الدوري المصري 1/2 أمام مضيفه “إنبي”.

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وتلقت شباك الزمالك ثلاثة أهداف في أقل من 30 دقيقة خلال الشوط الثاني، بعدما تمكن من الخروج بشباك نظيفة في الشوط الأول.

وأثرت التغييرات الفنية والتكتيكية التي أجراها مازيمبي على النتيجة النهائية للمباراة بالإضافة إلى بعض الأخطاء التحكيمية التي لعبت لصالح أصحاب الضيافة الذين لم يخسروا على ملعبهم منذ 11 عامًا في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل البديل “جاكسون موليكا” الهدف الأول لمازيمبي في الدقيقة 60 برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، وبعد 6 دقائق فقط أضاف تريسور مبوتو مابي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أخرى من الجهة اليمنى كذلك!.

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وفي الدقيقة 84 عاد صاحب الهدف الأول “جاكسون موليكا” ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بضربة رأسية صعبة بعد هروبه من قلبي دفاع الزمالك بفضل تمريرة عرضية جديدة مرت من الجميع.

أهداف مازيمبي والزمالك اليوم

الهدف الأول لنادي مازيمبي

الهدف الثاني لنادي مازيمبي

الهدف الثالث لنادي مازيمبي