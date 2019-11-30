مدير هيئة الرياضة الكويتية: تنظيم خليجي 24 مثالي ومشاركة كُل المنتخبات أكبر نجاح

أشاد حمود فليطيح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية والنجم السابق للمنتخب الكويتي (الأرزق) لكرة القدم بتنظيم النسخة الحالية من بطولات كأس الخليج (خليجي 24) معتبرا أن الخبرات القطرية الكبيرة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى كفيلة بإخراج خليجي 24 بأبهى صورة.

وأكد فليطيح أن النجاح الحقيقي للبطولة تمثل في مشاركة كُل المنتخبات الخليجية الثمانية.

وأوضح فليطيح أن بطولات كأس الخليج تحظى بخصوصية كبيرة على المستوى التنافسي وليس شرطا أن يتوج بلقبها الفريق الأفضل فنيا فهناك العديد من العوامل التي تتحكم في سير البطولة وتقودها إلى مسارات عادة ما تكون خارج التوقعات.

وقال فليطيح المتواجد في الدوحة لحضور فعاليات البطولة : “سعيد بتواجدي في قطر الشقيقة وسعادتي أكبر لمشاركة كل المنتخبات في البطولة في ظل الظروف التي نعيشها حاليا”.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش البطولة : “كأس الخليج لها خصوصيتها ورونقها الخاص من واقع تجربة شخصية. ليس شرطاً أن يفوز في البطولة الفريق الأفضل فنياً. خضت مع الكويت خليجي 8 في البحرين وكنا قادمين من إيقاف وتحضرنا قبل البطولة بأسبوع واحد فقط ولعبنا مباراة ودية وحيدة لكننا توجنا باللقب فيما دخلنا خليجي 9 في السعودية بقمة الجاهزية وبكوكبة من النجوم وجئنا في المركز الخامس. هكذا هي بطولات كأس الخليج ، ليس لها مقياس خاص أو واقع منطقي تسير عليه” .

وحول المنافسة في النسخة الحالية (خليجي 24) ، قال فليطيح : “البطولة مثيرة منذ بدايتها. شهدت نتائج مفاجئة كفوز العراق والكويت على قطر والسعودية. أعتقد أن تلك النتائج غيرت الكثير من حسابات التأهل. نأمل أن نشاهد مستويات فنية أفضل في المباريات القادمة”.

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وأوضح : “الظهور الأول لكُل الفرق لم يعط انطباعاً كاملاً عن قوة تلك المنتخبات. وربما كانت الجولة الثانية أفضل نوعاً ما وهذا أمر منتظر ومفروض في ظل جاهزية كُل الفرق القادمة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وتشارك بكل نجومها تقريبا وفي الصفوف الأولى… من الطبيعي أن تتعثر بعض المنتخبات لكنها قادرة على تصويب المسار” .

وحول توقعات التأهل ، قال فليطيح : “في المجموعة الأولى ، سيتأهل منتخب قطر مع العراق. وفي المجموعة الثانية ، أتمنى أن يتأهل المنتخبان الكويتي والسعودي”.

وعن المواجهة المرتقبة بين العنابي والإمارات ، قال : “أعتقد أن المنتخب الإماراتي ليس بمستواه. هذا ليس الأبيض الذي نعرفه. مباراة اليمن الأولى لم تكن مقياسا ولكن مباراة العراق كانت تحديا للمنتخب الإماراتي ولم يظهر بالصورة المطلوبة. أعتقد أن المنتخب القطري هو المرشح للفوز والتأهل للدور قبل النهائي رفقة العراق”.

وعن ذكرياته كلاعب مع دورات كأس الخليج ، قال فليطيح : “شاركت في ثلاث دورات هي الخامسة والثامنة والتاسعة… كانت ذكريات جميلة في كأس الخليج. الظهور الأول لي كان في الدورة الخامسة بالبحرين وكنت لاعبا ناشئا آنذاك وكان للبطولة دور كبير في أن أتعرف على طبيعة دورات كأس الخليج وخصوصية المنافسة فيها”.

وأضاف : “شاركت بعدها في البطولة التاسعة بالسعودية وتزامنت تلك البطولة مع افتتاح استاد الملك فهد. كانت مشاركة أشبه بنكسة، فقد دخلنا البطولة مرشحين فوق العادة للفوز باللقب بوجود كوكبة من النجوم وبجاهزية مثالية لكننا جئنا في المركز الخامس. لهذا ، أقول إن دورات كأس الخليج لا تخضع لمنطق قط”.

وأضاف : “أتشرف طبعا بمشاركتي في دورات كأس الخليج على مدى تلك الدورات الثلاث. لم أشارك في دورات أخرى بسبب كأس العالم لكنني ما زلت أحتفظ بالكثير من الأمور الجميلة”.