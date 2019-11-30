مدرب منتخب الإمارات : لا خيار أمامنا سوى الفوز على قطر

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت، أن إعداد الفريق لمباراته المرتقبة أمام المنتخب القطري بعد غد الإثنين في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر سيقتصر على الإعداد المعنوي لقصر الفترة بعد مباراة فريقه أمس أمام العراق في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويلتقي المنتخبان القطري والإماراتي بعد غد الإثنين في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة حيث ستكون المباراة حاسمة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى المربع الذهبي بعدما حسم المنتخب العراقي أولى بطاقات التأهل للمربع الذهبي بتصدر هذه المجموعة من خلال انتصارين متتاليين.

وقال فان مارفيك اليوم السبت في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة قطر : “الفترة ليست كافية للإعداد بعد مباراة قوية أمام العراق. عندما يكون لديك يومان فقط قبل مباراة مهمة وصعبة مثل هذه المباراة أمام قطر ، يكون التحضير معنويا في المقام الأول”.

وأشار : “المنتخب القطري فريق متميز وشاهدنا استعراضه أمام المنتخب اليمني ويمكن للمنتخب القطري مواصلة تطوره فهو الأفضل في هذه الدورة. ولكن لدينا الفرصة كذلك لإثبات وجودنا. المنتخب القطري لاعبوه تألقوا سويا لسنوات فيما بدأنا مشروعنا قبل أشهر قليلة ولكن التطور في فريقنا إيجابي للغاية مقارنة بهذه الفترة القصيرة”.

وعن رؤيته لفرص الفريق في مواجهة المنتخب القطري بمباراة تعتبر نهائية وفاصلة وما إذا كان هذا سيشكل ضغطاً على اللاعبين ، قال فان مارفيك : “لا بالعكس. نعلم ما يجب أن نقوم به. لدينا خيار واحد وهدف واحد فقط وهو الفوز في المباراة”.

Advertisements

وعن الخطة التي أعدها الفريق لمواجهة قطر ، قال فان مارفيك : “مثلما قلت ، سيكون الأستعداد صعباً جداً فلا يمكنك أن تتدرب بالشكل الجيد لأن الوقت ليس كافياً. لدينا منتخب متميز ونعلم ما يتعين علينا. لم نتحل بالشجاعة اللازمة في الشوط الأول أمس ولكننا أدينا بشكل جيد في الشوط الثاني وإذا لعبنا بنفس شكل الشوط الثاني في مباراة قطر ، ستكون لدينا فرصة جيدة للفوز”.

وعن رؤيته لتطور أداء اللاعبين الشبان بالفريق في تصفيات كأس العالم وفي البطولة الحالية ، أوضح فان مارفيك أن اللاعبين الشبان أدوا بشكل جيد ومستواهم يتطور من مباراة لأخرى ومنهم اللاعب عبد الله رمضان ومحمد العطاس وهو فريق واعد يحتاج لبعض الوقت ولكن الفريق عانى من بعض الإصابات مؤخرا.

وعن مدى تأثره بغياب الجماهير ، أكد فان مارفيك أن الجماهير دائما مهمة وغيابها أمر نفتقده. وقال : “أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا بالجماهير خلال مباراتنا أمام المنتخب القطري”.

وأكد فان مارفيك أنه يشارك في البطولة للفوز واكتساب النقاط من ناحية وتطوير الفريق الشاب.