بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت وعمان في خليجي 24

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الكويت وعُمان في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.

يخوض منتخب الأزرق الكويتي مباراة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، أما عمان فتحاول تحقيق أول انتصار بعد التعادل ضد البحرين.

اللقاء يلعب في منافسات المجموعة الثانية، التي يتصدرها الكويت بثلاث نقاط، ويأتي من بعدها عمان والبحرين برصيد نقطة، أما السعودية فبلا رصيد.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الكويت ضد عمان

يدير المباراة الحكم القطري “المري”

???? تقام المباراة على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

سلطنة عمان تعادلت في المباراة الأولى 0-0 أمام البحرين ويتوجب عليها الفوز لاستعادة آمالها في التأهل.

الكويت اجتاحت السعودية في الافتتاح بثلاثية لهدف.

تشكيلة المنتخبان بعد قليل..

???????? تشكيلة الكويت اليوم : حميد القلاف – سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام – فهد الأنصاري – سلطان العنزي – عبد الله البريكي – أحمد الظفيري – يوسف ناصر – بدر المطوع.

: حميد القلاف – سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام – فهد الأنصاري – سلطان العنزي – عبد الله البريكي – أحمد الظفيري – يوسف ناصر – بدر المطوع. ???????? تشكيلة سلطنة عمان اليوم : فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – محمد المسلمي – عبد السلام المخيني – سعد سهيل – أحمد كانو – حارب السعدي – محسن جوهر – المنذر العلوي – محسن الغساني – عبد العزيز المقبالي

: فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – محمد المسلمي – عبد السلام المخيني – سعد سهيل – أحمد كانو – حارب السعدي – محسن جوهر – المنذر العلوي – محسن الغساني – عبد العزيز المقبالي

تابعونا بعد قليل مع فور انطلاقة المباراة مع البث المباشر

1″ انطلاق المباراة..

3″ سيطرة من منتخب الكويت وسط تشجيع مميز من جمهور الأزرق

12″ بوووووووووم…تصويبة قوية لمنتخب سلطنة عمان من 25 ياردة تمر جوار القائم الأيسر لمرمى الكويت.

13″ مطالبات من لاعبي سلطنة عمان باحتساب ركلة جزاء واستخدام تقنية VAR، لكن الحكم اشار باستمرار اللعب.

15″ ???? أووووو ركلة جزاء لسلطنة عمان بتقنية VAR! الحكم قرر مراجعة التقنية بعد نداء من الحكم المساعد.

16″ ⚽️ جووووووووول أول هدف لمنتخب عمان في خليجي 24!

16″ عبد العزيز المقبالي وضع ركلة الجزاء بكل هدوء أعصاب ليعلن تقدم عمان 1-0. بداية ساخنة ومثيرة للمباراة.

20″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى لمنتخب الكويت “يوسف الناصر” بعد إلتحام قوي مع حارس مرمى سلطنة عمان.

27″ ???????? أوووووووو…محسن الغساني يُهدر فرصة هدف جديدة على سلطنة عمان، انطلق بسرعة عالية للغاية من قبل وسط الملعب وتوغل من العمق ثم سدد كرة قوية لكن في زاوية حارس المرمى الذي أمسك بها بسهولة، كان عليه توجيه الكرة على الزاوية اليسرى مثلاً.

29″ الهجمات المرتدة لسلطنة عمان غاية في الخطورة، يعيبها فقط اللمسة الأخيرة..والجهة اليسرى هي الأقوى عند عمان..مفتاح هام للغاية!

30″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى لمنتخب سلطنة عمان “عبد العزيز المقبالي” يستخدم المرفق في إلتحام بوسط ملعب الكويت لتشهر في وجهه البطاقة الصفراء على الفور.

31″ ضرررررررررربة جزاء ثانية لعمان!! عبد العزيز المقبالي يراوغ حارس المرمى الذي اضطر لعرقلته ليطلق الحكم القطري صافرته دون الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR..

32″ وجوووووووووووول ⚽️⚽️ عبد العزيز المقبالي يُسجل الهدف الثاني لسلطنة عمان من ركلة جزاء بوضعها أرضية بكل هدوء على الجهة اليمنى لحارس المرمى.

إليكم صورة لحالة العرقلة التي جاءت منها ركلة الجزاء الثانية