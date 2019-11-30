بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت وعمان في خليجي 24

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة الكويت وعُمان في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.
يخوض منتخب الأزرق الكويتي مباراة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، أما عمان فتحاول تحقيق أول انتصار بعد التعادل ضد البحرين.
اللقاء يلعب في منافسات المجموعة الثانية، التي يتصدرها الكويت بثلاث نقاط، ويأتي من بعدها عمان والبحرين برصيد نقطة، أما السعودية فبلا رصيد.
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الكويت ضد عمان
- يدير المباراة الحكم القطري “المري”
- ???? تقام المباراة على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.
- سلطنة عمان تعادلت في المباراة الأولى 0-0 أمام البحرين ويتوجب عليها الفوز لاستعادة آمالها في التأهل.
- الكويت اجتاحت السعودية في الافتتاح بثلاثية لهدف.
- تشكيلة المنتخبان بعد قليل..
- ???????? تشكيلة الكويت اليوم: حميد القلاف – سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام – فهد الأنصاري – سلطان العنزي – عبد الله البريكي – أحمد الظفيري – يوسف ناصر – بدر المطوع.
- ???????? تشكيلة سلطنة عمان اليوم: فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – محمد المسلمي – عبد السلام المخيني – سعد سهيل – أحمد كانو – حارب السعدي – محسن جوهر – المنذر العلوي – محسن الغساني – عبد العزيز المقبالي
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- تابعونا بعد قليل مع فور انطلاقة المباراة مع البث المباشر
- 1″ انطلاق المباراة..
- 3″ سيطرة من منتخب الكويت وسط تشجيع مميز من جمهور الأزرق
- 12″ بوووووووووم…تصويبة قوية لمنتخب سلطنة عمان من 25 ياردة تمر جوار القائم الأيسر لمرمى الكويت.
- 13″ مطالبات من لاعبي سلطنة عمان باحتساب ركلة جزاء واستخدام تقنية VAR، لكن الحكم اشار باستمرار اللعب.
- 15″ ???? أووووو ركلة جزاء لسلطنة عمان بتقنية VAR! الحكم قرر مراجعة التقنية بعد نداء من الحكم المساعد.
- 16″ ⚽️ جووووووووول أول هدف لمنتخب عمان في خليجي 24!
- 16″ عبد العزيز المقبالي وضع ركلة الجزاء بكل هدوء أعصاب ليعلن تقدم عمان 1-0. بداية ساخنة ومثيرة للمباراة.
- 20″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى لمنتخب الكويت “يوسف الناصر” بعد إلتحام قوي مع حارس مرمى سلطنة عمان.
- 27″ ???????? أوووووووو…محسن الغساني يُهدر فرصة هدف جديدة على سلطنة عمان، انطلق بسرعة عالية للغاية من قبل وسط الملعب وتوغل من العمق ثم سدد كرة قوية لكن في زاوية حارس المرمى الذي أمسك بها بسهولة، كان عليه توجيه الكرة على الزاوية اليسرى مثلاً.
- 29″ الهجمات المرتدة لسلطنة عمان غاية في الخطورة، يعيبها فقط اللمسة الأخيرة..والجهة اليسرى هي الأقوى عند عمان..مفتاح هام للغاية!
- 30″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى لمنتخب سلطنة عمان “عبد العزيز المقبالي” يستخدم المرفق في إلتحام بوسط ملعب الكويت لتشهر في وجهه البطاقة الصفراء على الفور.
- 31″ ضرررررررررربة جزاء ثانية لعمان!! عبد العزيز المقبالي يراوغ حارس المرمى الذي اضطر لعرقلته ليطلق الحكم القطري صافرته دون الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR..
- 32″ وجوووووووووووول ⚽️⚽️ عبد العزيز المقبالي يُسجل الهدف الثاني لسلطنة عمان من ركلة جزاء بوضعها أرضية بكل هدوء على الجهة اليمنى لحارس المرمى.
- إليكم صورة لحالة العرقلة التي جاءت منها ركلة الجزاء الثانية
- 36″ ???? يوسف سيف عبر beIN “عمان تلعب كرة قدم جميلة اليوم، لا خطر على مرمى عمان حتى هذه اللحظة”.
- 38″ ???? بوووووووووم!! أخطر محاولة لمنتخب الكويت الآن، تصويبة من على خط الـ18 للاعب يوسف ناصر، لكنها مرت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة! يا لها من تصويبة يا يوسف.
- انتهاء الشوط الأول بتقدم عماني بهدفين دون مقابل
- 45″ بداية الشوط الثاني من المباراة
- 46″ ⬆️⬇️ تبديل كويتي مع بداية الشوط الثاني بخروح فهد الأنصاري ونزول فيصل الحربي
- 46″ ⬆️⬇️ التبديلات الكويتية تتواصل .. خروج عبد الله البوريكي ونزول الفنيني
- 51″ أوووووه بدر المطووووع كاد أن يفعلها من تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بين أحضان الحارس العماني
- 57″ ⬆️⬇️ .. ما هذا الحظ! الكويت تكمل ثالث التغيرات بشكل مبكر في المباراة .. بسبب إصابة البديل الفنيني وتعرضه لإصابة واستبداله بورقة الخالدي
- 63″ الضغط الأزرق يتواصل .. هجمة جديدة وهذه المرة العنزي يضيع فرصة من داخل منطقة الجزاء على إثر ركلة ركنية لم يوفق هجوم الأزرق في تحويلها بالمرمى
- 66″ ⚠️ الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه “أحمد مبارك” لاعب منتخب عمان
- 76″ يوووووسف ناصر يظهر المهارة الكويتية المعهودة .. يراوغ مدافعين من عمان ويرسل عرضية لم تجد أي مهاجم كويتي
- 77″ الله يا بدددددددر .. المطوع يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء بشكل رائع ويصوب على الطاااااائر .. ولكن في آخر لحظة الرشيدي يتصدى
- 80″ جوووووووووووول ⚽️ .. يووووووووسف ناصر يقلص الفارق ويسجل هدف الكويت الأول من هجمة رائعة، انتهت بتصويبة زاحفة من خارج منطقة الجزاء فشل الرشيدي في التعامل معها لتسكن الشباك
- الجماهير الآن على موعد مع 10 دقائق نارية بين المنتخبين
- 82″ هفووووووووووة .. هفوة من عبد السلام المخيني مدافع عمان يسلم كرة بالخطأ لمهاجم الكويت الخالدي، ولكن الأخير تباطأ ليعالج المخيني الخطأ
- 86″ تصووووووووووويبة كويتية .. ولكن الرشيدي يتصدى لها بثبات ويواصل التألق في المباراة
- 90″ ⚠️ البطاقة الصفراء تشهر في وجه لاعب الكويت الضفيري
- 90″ الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدل من الضائع وسط ضغط كويتي مهووول
- 95″ صااااااااافرة النهاية .. عمان تربح المباراة وتتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط .. الكويت تتراجع للمركز الثاني برصيد 3 نقاط
- شكرًا على حسن المتابعة نراكم في المزيد من التغطيات
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