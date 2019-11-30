مدرب اليمن: نسعى لتحسين الصورة أمام العراق في “خليجي 24”

قال سامي النعاش المدير الفني للمنخب اليمني، السبت، إنه يسعى لتحسين صورة فريقه في مباراة العراق، الإثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24)، بعد التعرض للهزيمة مرتين أمام الإمارات 0- 3، ثم قطر 0- 6.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العراق، قال النعاش “الهدف في المباراة القادمة تحسين الصورة ولدينا طموح لنتيجة جيدة وسيكون هناك تغيير بسيط أمام العراق”.

وأوضح، “الوضع العام في اليمن لا يساعد على إيجاد متتخب قوي لأن النشاط الرياضي متوقف، وهناك عناصر لا تمتلك خبرات تشارك للمرة الأولى، الأداء والنتيجة جانبان مختلفان، النتيجة ثقيلة وواضحة، ولكن إذا نظرنا إلى الأداء نستطيع أن ننصف المنتخب اليمني”.

وأكد مدرب اليمن، “كرة القدم هي الوحيدة التي تجمع اليمنيين، وهي متنفس وعشق لكُل اليمنيين والجماهير ستستمر في مساندة المنتخب، هناك أمور كثيرة تمنع تطور المنتخب، ولا يمكن الأستمرار إلا بوجود حالة طبيعية”.