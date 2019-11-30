بث مباشر | مشاهدة مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

شاهد عبر الخليج 365 بث حي ومباشر لحظة بلحظة لمباراة مازيمبي ضد الزمالك اليوم السبت 30-11-2019 في دوري أبطال أفريقيا. يخوض نادي الزمالك المصري مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة 2020 من عصبة الأبطال، ضد فريق مازيمبي بطل الكونجو، في مدينة لوبومباشي على الملعب الذي لم يخسر عليه الفريق المحلي منذ 11 عامًا. البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة مازيمبي الكونجولي ضد الزمالك المصري

تشكيلة الزمالك اليوم “عواد – الونش – محمود علاء- عبد الله جمعة – النجاز- حازم إمام – ساسي – بنشرقي – أوناجم – زيزو – مصطفى محمد تشكيلة مازيمبي اليوم: جوبوهووو، مونديكو، شونغو، ايساما، وونلو، ليكونزا، كوفي، اوشيندي، مبوتو، تشيبانجو، موليكا

هناك مشاكل في النقل، وغياب الصورة حتى ضربة البداية من ملعب لوبومباشي

1″ انطلاقة المباراة .. مازيمبي بالزي الأساسي الأبيض والأسود .. والزمالك بالأزرق الاحتياطي

4″ عررررررضية زملكاوية أولى من أوناجم .. ولكن يخرجها الدفاع الكونجولي

قوانين الأدغال تُسيطر .. انقطاع البث المباشر من المصدر والنتيجة 0-0

18″ إصابة مدافع الزمالك “محمود الونش” وعدم قدرته على مواصلة اللعب

21″ التبديل الأول بنزول محمد عبد الغني بديلاً للونش

28″ مطالب بركلة جزاء على إثر لمسة يد على مدافع الزمالك محمود علاء داخل منطقة الجزاء .. ولكن الحكم يتغاضى عن ركلة الجزاء وسط اعتراضات كونجولية

33″ ماااااااازيمبي يضيع .. هجمة سهلة ومتاحة أمام المهاجم “جاكسون موليكا” الذي حاول مرواغة حارس الزمالك عواد وإسقاط كرة من فوقه، ولكن محاولته تذهب بعيدًا عن المرمى

40″ أخطررررررررر هجمات الشوط الأول يضيعها مهاجم مازيمبي “تريزور مبوتو” بعد تصويبة زاحفة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس “محمد عواد”

45″ ضغط مهوووووول من الفريق المحلي .. محاولة تلو أخرى وسط تألق لحارس الزمالك “محمد عواد” الذي تصدى لتصويبتين من خارج منطقة الجزاء

انتهاااااء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي 0-0

الزمالك خرج بنتيجة إيجابية من الشوط الأول، ولكن الدقائق الأخيرة لا تبشر بالخير في الشوط الثاني، على ميتشو تدارك الأمر وتحسين بعض الأمور الفنية، أبرزها ضعف الجبهة اليمنى دفاعيًا

انطلاقة الشوط الثاني

47″ أوووووووووه .. العارضة تحرم مازيمبي من هدف التقدم “أوشيندي” لعب رأسية قوية على إثر عرضية من كوليبالي، ولكن رأسية الأول ضربت العارضة

49″ أووووووووونجم يضيع أول فرصة خطيرة للزمالك .. انفراد صريح يطيح به المغربي خارج الثلاث خشبات بشكل عجيب



56″ تبديل ثاني للزمالك .. نزول محمد حسن بدلاً من حازم إمام

60″ جووووووووووووول ⚽️ … هدف أول لمازيمبي موووووليكا برأسية على إثر عرضية من كاسونجو وسط رقابة غائبة من الدفاع الزملكاوي

مازيمبي حقق المطلوب وتحرر من الضغط .. والآن سوف يلعب براحة وثقة أكثر .. في انتظار ردة الفعل المصرية

65″ جووووووووووووول ⚽️ … هدف ثاني لمازيمبي الخبيييير تريزووور مبوتو .. دفاع الزمالك حاضر غائب، نجم الغربان استلم عرضية داخل منطقة الجزاء وصوب دون أي ضغط كرة زاحفة في شباك عواد

لمدة ثلاث دقائق لاعبو الزمالك يحتجون على طاقم التحكيم بسبب المطالبة بمخالفة لصالح “عبد الله جمعة” قبل لعبة الهدف

71″ فرجاااااني ساسي يحاول من مخالفة على مشارف منطقة الجزاء .. ولكن تصويبته تعلو العارضة

83″ جووووووووووووول ⚽️ .. الثااااااالث لمازيمبي كابونجو يصنع ثالث هدف له في اللقاء وهذه المرة المحرز هو موليكاااااا برأسية جديدة وسط رقابة ساذجة من محمود علاء ومحمد عبد الغني

مازيمبي يكتفي بثلاثية فقط .. الحكم يطلق صافرته 3-0 مازيمبي ينتصر على الزمالك بالنتيجة الأكبر عبر تاريخ لقاءات الفريقين

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