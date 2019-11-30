نتيجة مباراة إتحاد الجزائر والوداد الرياضي فى دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

يستضيف فريق اتحاد الجزائر نظيره الوداد الرياضي المغربي، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.
تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر، فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.
ويقع الفريقان في المجموعة الثالثة وتضم الي جانبهم كلاً من صاندونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتليتيكو الأنجولي واللذان يتواجهان اليوم في ختام مباريات اليوم لمواجهات السبت.
وقد تواجه الفريقين فى نسخة 2017 بالدور نصف النهائي، إذ تسيد التعادل السلبي اللقاء الأول، فيما ضرب وداد الأمة بالمباراة الثانية نظيرهم الجزائري بثلاثية مقابل هدف وقع عليها كلا من وليد الكارتي وأشرف بن شرقي.
وشهد يوم أمس الجمعة افتتاح الدور الأول بثلاث مباريات، إذ استطاع النجم الساحلي التونسي الفوز على نظيره الأهلي المصري بهدف نظيف، كذلك الهلال السودان بهدفين مقابل هدف أمام بلاتينيوم ستار الزيمبابوي، فيما خسر فيتا كلوب الكونجولي أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف.
يُبث اللقاء عبر شاشة قنوات بس إن سبورتس 1، وسيقدم مكتب الخليج 365 بثاً مباشراً للمباراة دقيقة بدقيقة.
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