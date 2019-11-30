ليفربول ينجو من فخ برايتون وتشلسي يتلقى هزيمة من وست هام

استغل ليفربول عثرة منافسه الرئيسي على اللقب مانشستر سيتي أمام نيوكاسل وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه برايتون بهدفين لهدف اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للمدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تألق ووقّع هدفي الـ"ريدز" (18) و(24) في حين تكفّل لويس دانك بتذليل الفارق لبرايتون (79).



وعزّز زملاء المصري محمد صلاح صدارتهم للـ"بريمر ليغ" إذ رفعوا رصيدهم إلى 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن سيتي الوصيف الحالي والذي تعثّر أمام نيوكاسل (2-2) وليستر سيتي (29 نقطة لكل منهما) الذي يواجه إيفرتون الأحد.



وهو الفوز الخامس على التوالي والثالث عشر لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب منذ انطلاق الموسم الجاري في حين تكبّد برايتون هزيمته الثالثة على التوالي والسابعة في الـ"بريمر ليغ".



يذكر أن ليفربول أكمل المباراة منقوصاً عددياً بعد طرد حارسه الدولي البرازيلي أليسون الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 76.



في المقابل تلقى تشيلسي هزيمة خارج أرضه أمام وست هام يونايتد بهدف نظيف مساء السبت، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز أرون كريسويل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.



وتجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة وبقي رابعا، فيما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 16 نقطة، ليخفف الضغط الواقع على مدربه مانويل بيليجريني، إثر مجموعة من العروض السيئة في الآونة الأخيرة.

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