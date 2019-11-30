عُمان تحقق فوز شاق على الكويت

عوّض منتخب عُمان سقوطه بفخ التعادل أمام البحرين في الجولة الأولى، محققاً فوزاً ثميناً جداً على حساب الأزرق الكويتي.



فاز منتخب عُمان بصعوبة على نظيره الكويتي 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.



وسجّل لمنتخب عمان عبد العزيز المقبالي من ركلتي جزاء (16 و32)، بينما ذلّل يوسف ناصر الفارق (79).



وصار رصيد عمان أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً مقابل ثلاث للمنتخب الكويتي قبل مباراة البحرين (نقطة) والسعودية (دون رصيد).

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