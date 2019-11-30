اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية PLUS

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بعد خسارة مفاجئة للمنتخب السعودي في مستهل مبارياته بكأس الخليج 24 من منتخب الكويت الذي بدأ تحسس طريق العودة للأمجاد بعد فترة من توقف النشاط في البلاد، يستعد الأخضر لمواجهة خصم عنيد آخر هو منتخب البحرين ، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ظهر صقور المملكة بشكلٍ مخزي في اللقاء الأول لهم في خليجي 24 وأغرهم الموج الأزرق الكويتي بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتذيلو بذلك المجموعة الأولى بعد تعادل الأحمر والسلاطين في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات، وسيكون هذا اللقاء فرصة للسعودية للعودة من بعيد وقد تكون خطوة أولى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخها.

المنتخب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام نظيره السعودي ، فقد تعادل مع حامل اللقب المنتخب العماني في اللقاء الأول، وسيسعى جاهدًا للإجهاز على منتخب السعودية واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الفريق بعد الخسارة من الكويت.

لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء البحرين في الجولة الثانية من خليجي 24 بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة لكأس الخليج من جديد.

من المتوقع أن يحدث المدرب هيرفي رينار بعض التغييرات على التشكيل الذي خسر من الكويت بالثلاثة، وأن يبدأ ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباراة السابقة كما أفادت بعض التقارير الصحفية، ومن الأاسماء التي ستبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

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سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

مشاهدة مباراة الكويت وعُمان في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.

يخوض منتخب الأزرق الكويتي مباراة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، أما عمان فتحاول تحقيق أول انتصار بعد التعادل ضد البحرين.

اللقاء يلعب في منافسات المجموعة الثانية، التي يتصدرها الكويت بثلاث نقاط، ويأتي من بعدها عمان والبحرين برصيد نقطة،

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مشاهدة مباراة السعودية مع البحرين في بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب اليمني مع المنتخب القطري في منافسات الجولة الثانية من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي

مشاهدة مباراة السعودية مع البحرين في بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب اليمني مع المنتخب القطري في منافسات الجولة الثانية من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي