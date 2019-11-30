اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA saudi arabia كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية Alkass

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تُذاع اليوم مباراة السعودية والبحرين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج « خليجي 24 »؛ ونقدم لكم بث مباشر لمباراة السعودية والبحرين في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، تابعوا مباراة السعودية والبحرين.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين

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ويستضيف ملعب "ملعب عبدالله بن خليفة " بنادي الدحيل، مساء اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين السعودية والبحرين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "خليجي 24".

مباراة السعودية والبحرين

ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم في نهاية ترتيب المجموعة الثانية بدون أي نقاط، وذلك بعد خسارته أمام الكويت بثلاثة أهداف.