اونلاين | كورة ستار NOW مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين رابط ماتش السعودية alkass Arabia Cup

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يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر يحتضن ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل القطري مباراة قوية بين منتخبي البحرين والسعودية، فى احدي أهم مباريات اليوم، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2019 – خليجي 24، والمقام فى قطر.

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 30-11-2019، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت جرينيتش.

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وذلك في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذ يرغب الأخضر في تحقيق الفوز بعد خسارة المباراة الافتتاحية، فيما يريد البحريني جمع فوز بعد تعادله باللقاء الأول للحفاظ على حظوظه بالصعود.

وسوف يبث اللقاء عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، الكويت، عمان، الرياضيتين، وشبكة قنوات الكأس، ويعلق على المباراة كلا من عصام الشوالي، خليل البلوشي، محمد السعدي، أحمد الكعبي.