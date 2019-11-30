اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر beIN SPORTS YouTube مجانًا بدون تقطيع iraqsaudi arabia vs bahrain

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كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم السبت 30 / نوفمبر / 2019 كأس الخليج العربي 24، ينهي المنتخب السعودي استعداداته لملاقاة نظيره البرحريني في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 24، والتي سوف تقام على استاد عبد الله بن خليفة، ويخوض المنتخب السعودي مباراته أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة "ب" بدون وجود أي نقاط في رصيده، ويسعى أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته الأولى في كأس الخليج 24، أما عن منتخب البحرين الذي يأمل أن يخطف ثلاثة نقاط جديدة ليتنافس على صدارة جدول الترتيب ويتيح بالمنتخب الكويتي حيث يحتل المنتخب البحريني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فقط، حصدها من خلال نقطة واحدة فقط، ومن المتوقع أن تشهد المبارة منافسة قوية من كلا المنتخبين الذي يأمل كلاهما أن يحقق نتيجة إيجابية.

بطاقة مباراة البحرين Vs السعودية.

البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 1 .

الملعب : استاد عبدالله بن خليفة .

المعلقين : عصام الشوالي (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .

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موعد مباراة السعودية والبحرين:

في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان.