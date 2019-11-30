اونلاين | LIVE | مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE | مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم السبت، فريقا اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في السادسة مساء، بدوري أبطال أفريقيا.

وإلتقى الفريقين في تسع مواجهات سابقة، حيث جاءت النتائج متكافئة، وحقق الوداد البيضاوي المغربي الفوز في ثلاث مباريات وهو نفس عدد مرات فوز اتحاد العاصمة الجزائري، وحسم التعادل أيضًا ثلاث مباريات بين الطرفين.

وأكد لاعب الوداد الرياضي في تصريح إعلامي، أن تركيز زملائه هو من أجل الحصول على نتيجة إيجابية بقلب الجزائر خلال مباراة الغد، لإسعاد الجماهير الودادية العريضة، التواقة فقط للنتائج الإيجابية.

وأوضح المتحدث، أن المباراة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا تكون دوما مباراة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن سعي فريقه سيكون هو تشريف النادي الأحمر، من خلال العودة بنتيجة إيجابية من قلب الجزائر.

وسار عبد اللطيف نوصير، الظهير الأيمن للفريق الأحمر على منوال قائده، إذ قال إن نفسية زملائه هي في وضعية جيدة، بعد أن نسوا كل مبارياتهم السابقة.

وأضاف اللاعب الغائب عن الديربي العربي الأخير في تصريحه الإعلامي، أن مباراة الغد ضد اتحاد العاصمة الجزائري بالبليدة الجزائرية ستكون مباراة صعبة على الجانبين.

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وتابع المتحدث قائلا، إن فريقه يملك لاعبين من المستوى الجيد، راكموا تجارب إفريقية كبيرة، وبالتالي فسعيهم سيكون هو إدراك نتيجة إيجابية خلال مباراة الغد.

وأردف المتحدث قائلا، إنه من غير المسموح على الفريق الأحمر ألا يتجاوز دور المجموعات، الذي اكتسب فيه الوداد الرياضي خبرة واسعة طيلة السنين الأخيرة، بل إن هدف الفريق سيكون هو احتلال المركز الأول في مجموعته.

لكن نوصير أكد بالمقابل، أن مباراة الغد، تبقى المباراة الأولى فقط خلال دور المجموعات، الذي يشهد خوض كل فرق المجموعات الأربع لما مجموعه ست مباريات، وبالتالي، في إشارة إلى أن أي نتيجة أخرى يمكن تداركها خلال المباريات المقبلة.

يواجه الوداد الرياضي مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت بملعب 5 يوليوز، وذلك برسم الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، هذه المباراة التي سيديرها الحكم السيشيلي برنارد كاميل.

وستجرى هذه المباراة على أرضية ملعب تشاكر بالبليدة الذي يتسع لأربعين ألف متفرج، بداية من الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش.

وسوف تنقل مباراة الوداد واتحاد الجزائر على قنوات BeIn sport القطرية الراعي المالك حصرياً لحقوق نشر و القناة الأرضية الجزائرية .

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مباريات، حيث سيطر التكافؤ بين الفريقين، ربح الوداد في ثلاث مباريات، وربح إتجحاد العاصمة في 3، فيما إنتهيت 3 مباريات بالتعادل، سجل هجوم الوداد الرياضي 13 هدفا، في حين سجل إتحاد العاصمة 11 هدفا.