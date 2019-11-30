اونلاين | KORA LIVE| مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA LIVE| مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الوداد الرياضي مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت بملعب 5 يوليوز، وذلك برسم الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، هذه المباراة التي سيديرها الحكم السيشيلي برنارد كاميل.

وستجرى هذه المباراة على أرضية ملعب تشاكر بالبليدة الذي يتسع لأربعين ألف متفرج، بداية من الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش.

وسوف تنقل مباراة الوداد واتحاد الجزائر على قنوات BeIn sport القطرية الراعي المالك حصرياً لحقوق نشر و القناة الأرضية الجزائرية .

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مباريات، حيث سيطر التكافؤ بين الفريقين، ربح الوداد في ثلاث مباريات، وربح إتجحاد العاصمة في 3، فيما إنتهيت 3 مباريات بالتعادل، سجل هجوم الوداد الرياضي 13 هدفا، في حين سجل إتحاد العاصمة 11 هدفا.