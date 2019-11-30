اونلاين | «يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

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وستكون مباراة برشلونة اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي البلوغرانا بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.

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مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم - مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ غياب العديد من لاعبي برشلونة بسبب الإصابة وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية.