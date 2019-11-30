اونلاين | نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ليفربول نتيجة المباراة التي جمعته مع نظيره، برايتون بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت اللقاء أول حالة طرد في تاريخ الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حيث قام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء وطرد بيكر حارس الليفر فى الدقيقة 78 بعدما منع هدفا لصالح برايتون من هجمة مرتدة.

فيما لم يكمل نجم المنتخب المصري محمد صلاح مباراة اليوم بعد أن قام يورجن كلوب المدير الفني لليفر، بتغيير نجم الفريق، والذي كان يعاني من إصابة قوية في الكاحل ولم يقدم المستوي المأمول منه أمام برايتون اليوم.

فيما انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين بتقدم ليفربول بنتيجة 2 – 0.

وسجل فيرجيل فان دايك هدفي ليفربول في الدقيقتين 18 و24 من زمن الشوط الأول.

Advertisements

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 11 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أليسون

خط الدفاع: أليكسندر - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون - شامبورلين -فيلناندم

خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو