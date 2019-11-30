رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد برايتون، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات البريميرليج.

وتقدم الهولندي فان دايك مدافع الريدز لأولى أهداف فريقه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز التقدم في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة نجح لويس دينك في تقليص النتيجة لصالح برايتون.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي، بينما ظل برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على برايتون من خلال التقرير الآتي:-

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون يوم 4 من الشهر المقبل، على ملعب أنفيلد، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للبريميرليج.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.