رياضة | تقييم سيئ لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم سيئ لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم سئ في مباراة ليفربول و برايتون التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أن يشارك في المباراة أمام برايتون حتي الدقيقة 68 ليتم تبديله ويحصل على تقييم 6.6 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء.

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ومرر الكرة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مباراة ليفربول و برايتون 78 مرة بنسبة تمرير صحيح وصلت إلي 91 % واستطاع أن يقوم بعمل مراوغة صحيحة بالإضافة إلي تسديدتين علي المرمي وصناعة فرصة للتهديف.

وحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أمام نظيره فريق برايتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وبهذه النتيجة يواصل نادي ليفربول سلسة الانتصارات لينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 40 نقطة بينما توقف رصيد نادي برايتون عند النقطة الخامسة عشر بالمركز 11 في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.