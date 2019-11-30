رياضة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون :-

وسجل فيرجيل فان دايك هدفين فريق ليفربول في المباراة بعد عرضيتين من زميله في الفريق الكسندر ارنولد الظهير الأيمن للريدز من كرات ثابتة في الشوط الأول من اللقاء، وقلص لويس دانك النتيجة لفريق برايتون في الدقيقة 79 بعد طرد حارس ليفربول اليسون بيكير.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

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وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بهذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة، بينما يحل فريق برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

وشارك محمد صلاح في المباراة كلاعب أساسي، ولكنه استُبدل في الدقيقة 69 من الشوط الثاني ونزل بدلا منه في اللقاء الإنجليزي ادم لالانا.

نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي :-

وكان فريق مانشستر سيتي قد سقط في فخ التعادل مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك.

وحقق فريق كريستال بالاس فوزا هاما على فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب التيرف مور.